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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Успешно решили вопрос.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$100
10 баллов
9 лет назад
Александр грамотно и оперативно выполнил непростую работу. Был все время на связи. Рекомендую как грамотного специалиста по ModX
Ответный отзыв
Павел предоставляет четкие, понятные ТЗ, по которым удобно работать. Оплата в срок, уровень доверия как к заказчику лично у меня высокий
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужно было выполнить доработку скрипта интернет-магазина и исправить/переделать некоторые элементы в верстке блока меню. Все выполнил быстро, скрипт работает отлично (= Надеюсь, что еще получится посотрудничать
$102
6 баллов
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга