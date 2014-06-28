mrkarandash

Александр Фоменко mrkarandash

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов «под ключ» любой сложности

PHP, jQuery, JavaScript, Ajax, HTML, HTML5, CSS, CSS3, MySQl, *nix, Apache, PhpMyAdmin, SEO, Wordpress, Joomla, ModX, Photoshop

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaMODXjQueryApacheAjaxphpMyAdminPhotoshop
Отзывы заказчиков
Tedjasudu
Валентин 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Похожие товары для shopkeeper modx evo 1.0.6, комм
Успешно решили вопрос.
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка и установка сайта на ModX
Александр грамотно и оперативно выполнил непростую работу. Был все время на связи. Рекомендую как грамотного специалиста по ModX
Павел предоставляет четкие, понятные ТЗ, по которым удобно работать. Оплата в срок, уровень доверия как к заказчику лично у меня высокий
Ответный отзыв
awpshko
Сергей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработать скрипт Shopkeeper на сайте
Нужно было выполнить доработку скрипта интернет-магазина и исправить/переделать некоторые элементы в верстке блока меню. Все выполнил быстро, скрипт работает отлично (= Надеюсь, что еще получится посотрудничать
+1
Ответный отзыв
igornikitin
Игорь 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-3)
$102
6 баллов
10 лет назад
Сверстать и запрограммировать сайт на MODx
Спасибо.
-1
Ответный отзыв
south999
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Мини правки Modx
Очень рад, что обратился. Все быстро и четко поправил на Modx.ru
+1
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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