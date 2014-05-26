Обращаюсь к человеку не первый раз. Разрабатывает мне сайты на php и mysql Всегда на связи, в случае чего - всегда объясняет и выслушивает пожелания. Идет на диалог, в случае расхождений с ТЗ - всегда с ним можно договориться. В данный момент уже работаю с ним по предоплате. Сложилось только хорошее впечатление.