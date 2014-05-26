Nikiten

Михаил Никитенко Nikiten

 
41 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо доработать обменник

    $50

    Необходимо доработать обменник электронных валют. В данный момент обменник работае в ручном режиме. необходим полуавтоматический режим. То есть - прием платежей будет выполняться и фиксироваться в автоматическом режиме. Необходимо знание php и MySQL.

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт-сервис по геолокации

    $1000

    Требуется создать сайт. Сайт представляет из себя сервис по определению и локации объектов на карте. Требуется оформление и определение объектов на карте. На сайте нужна возможность создания личных кабинетов с настраиваемыми параметрами. Будет использован API-интерфейс. Также потребуется помощь в виде ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно создать/доработать сайт

    $100

    Требуется доработать или создать сайт. По словам предыдущего разработчика, выполнено примерно на 50%. Все подробно описано в тех задании. Что уже сделано - можете посмотреть в архиве. Ценник ставлю - 100 USD, но рад выслушать ваши предложения. Предоплаты нет. 1. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется скопировать сайт (создать подобный)

    $100

    Требуется создать сайт - копию или наподобие pm2btc.me Все требования описаны в техзадании. Требуется: - Создать сам сайт - обучение - как, собственно, "закинуть" его на адрес www.moe_nazvanie.ru - обучение, как изменить текст на сайте, картинку... - рекомендация с Вашей стороны, ...

    Тексты для сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
rbi
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт-сервис по геолокации
Работаю с данным человеком уже несколько месяцев: отличный человек, который пишет человеческое ТЗ. Конечно же, рекомендую.
Обращаюсь к человеку не первый раз. Разрабатывает мне сайты на php и mysql Всегда на связи, в случае чего - всегда объясняет и выслушивает пожелания. Идет на диалог, в случае расхождений с ТЗ - всегда с ним можно договориться. В данный момент уже работаю с ним по предоплате. Сложилось только хорошее впечатление.
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rbi
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Нужно создать/доработать сайт
Хорошее и ясное описание ТЗ со стороны заказчика. А также подробное изложение ответа на возникающие вопросы. Отличное сотрудничество!
Качественно и быстро выполнил задание. Все в точности по тех. заданию. Коммуникабелен. Что непонятно - сразу уточняет. Хороший специалист, буду еще обращаться, и вам рекомендую.
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MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
$150
10 баллов
10 лет назад
Требуется скопировать сайт (создать подобный)
Отличный заказчик, рекомендую!
Человек положительный, всегда на связи. Из-за нехватки времени работу выполнил не до конца, но и оплата была произведена не полностью. В целом - впечатление оставил хорошее.
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