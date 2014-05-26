Необходимо доработать обменник электронных валют. В данный момент обменник работае в ручном режиме. необходим полуавтоматический режим. То есть - прием платежей будет выполняться и фиксироваться в автоматическом режиме. Необходимо знание php и MySQL.
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется создать сайт. Сайт представляет из себя сервис по определению и локации объектов на карте. Требуется оформление и определение объектов на карте. На сайте нужна возможность создания личных кабинетов с настраиваемыми параметрами. Будет использован API-интерфейс. Также потребуется помощь в виде ...Завершен9 лет назад
- $100
Требуется доработать или создать сайт. По словам предыдущего разработчика, выполнено примерно на 50%. Все подробно описано в тех задании. Что уже сделано - можете посмотреть в архиве. Ценник ставлю - 100 USD, но рад выслушать ваши предложения. Предоплаты нет. 1. ...Завершен10 лет назад
- $100
Требуется создать сайт - копию или наподобие pm2btc.me Все требования описаны в техзадании. Требуется: - Создать сам сайт - обучение - как, собственно, "закинуть" его на адрес www.moe_nazvanie.ru - обучение, как изменить текст на сайте, картинку... - рекомендация с Вашей стороны, ...Завершен10 лет назад