Контекстная реклама по ландш. диз.

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищу директолога для создания РК в Яндекс Директ, Google Ads. Тематика достаточно сложная – ландшафтный дизайн. Нужно проработать все услуги (альпинарий, рулонный газон и тд). Объем семантического ядра большой. Локация МиМо. Необходимо создание РСЯ+поиск яндекс+поиск гугл+кмс. Затем ведение. Прошу прислать ваши кейсы и конкретную смету по часам. 

5 лет назад
director789
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад