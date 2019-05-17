Настроить рекламные кампании в интернете

Сотрудничали по вопросу продвижения услуг продажи недвижимости за рубежом. Сотрудничеством остались довольны, планируем привлечь Андрея и его команду также на другие наши проекты. Поставленная задача была выполнена в оговоренные сроки, был создан лендинг и настроена на него контекстная реклама. Заявки от клиентов поступают регулярно. До этого мы пробовали сами настраивать, заявок почти не было. Всегда на связи, удобная и быстрая коммуникация. Дают рекомендации не только по настройке рекламы, а также и по проработке привлеченных лидов. Смело рекомендую.