Нужно показать информационный баннер в мобильном месснеджере IMO

Контекстная рекламаЗакрытнет заявок504 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев.

Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца.

1. Нужно показать информационный баннер в мобильном месснеджере IMO и других местах где показывается Гугл реклама. 

2. Показ нужен только на территории Туркмения и/или Ашхабад.

3. Желательно на баннер привязать кнопку позвонить или заказать  с переходом сразу на звонок на наш телефон.  

У нас есть сайт визитка на бесплатной платформе WIX, а также аккаунты Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники.  (все это в Туркмении не открывается  без VPN)

Платный таргет по Туркмении мы делаем в Инстаграм и Фейсбук.

Есть у нас единственно работающий мессенджер IMO (без VPN), по этому мы хотим попасть через Гугл рекламу именно в это приложение.

5 лет назад
IslGus
52 годаТуркменистан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужны отзывы на Яндекс и Гугл карты

    Доброго дня. Нужны отзывы на яндекс и гугл картах, из живых аккаунтов. Исполнитель, желательно из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской области, или из Казани. В заявке указывайте цену, свои контакты для связи

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен показ баннера в мобильном месенджере

    У нас есть товар (сок и компот), срок годности которого заканчивается через 6 месяцев. Наша задача максимально быстро его распродать за 4 месяца. 1. Нужно показать информационный баннер в мобильном [b]мессенджере IMO[/b] и других местах где показывается Гугл реклама.  2. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контекстная реклама по ландш. диз.

    Добрый день! Ищу директолога для создания РК в Яндекс Директ, Google Ads. Тематика достаточно сложная – ландшафтный дизайн. Нужно проработать все услуги (альпинарий, рулонный газон и тд). Объем семантического ядра большой. Локация МиМо. Необходимо создание ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама Ютуб ролика

    Нужно дать рекламу на видео на ютубе, чтобы привлечь примерно 10 000 просмотров и были заказы с этого видео у нас + нужно продумать как их отследить (например промокод).

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить adwords для сайта на английском по обучению йоге

    Необходимо с нуля сделать сбор ключей по тематике "обучение йоге" на английском языке, собрать так же минус слова и настроить таргетинг на платежеспособные страны (при необходимости я предоставлю список).Начните ответ с фразы "гугл" и укажите 1 ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить рекламную кампания Яндекс

    $1

    Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ, Сайт: Интернет магазин кондиционеров Требования: опыт работы в рекламе от года. Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом. Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords.

    У нас компания по ремонту швейцарских часов. Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords по данной тематике У нас есть 70 брендов по часам и нам нужно создать одинаковые группы объявлений чтобы в них менялись только ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад