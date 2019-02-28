Настроить Яндекс Директ

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Задача: создать и настроить (объявления + ключевики) рекламную компанию в Яндекс Директ.

Сайт: риэлторские услуги (покупка, продажа, обмен, ипотека, и помощь в оформлении недвижимости).

Нужен результат. (рекламная компания уже есть, но она не работает). 

Оплата по факту настройки.

Требования к исполнителю:

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- опыт от года

- skype

Что указывать в заявке

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- стоимость работы

- срок выполнения работы

5 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад