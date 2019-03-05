Семантическое ядро и кластеризация

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Собрать семантику и сделать кластеризацию для создания объявлений в Яндекс Директ и Гугл Адс.

Тема не широкая, привязка к региону. Основные базисы подберем вместе. 

Жду стоимость под ключ и примеры-результаты подобной работы (что именно я получу).

5 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад