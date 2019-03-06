Требуется аудит кампании контекстной рекламы в ЯД

Контекстная рекламаЗавершен19 заявок210 просмотров
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Требуется аудит кампании контекстной рекламы в ЯД

Тематика — бюро переводов, перевод текстов etc

Бюджет кампании 50 тыс. рублей в месяц

На сайте установлена Метрика

5 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Seoslav
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Осталось очень приятное впечатление от работы с Александром — задача выполнена на высоком профессиональном уровне и в сжатые сроки. Рекомендую данного исполнителя как профессионала своего дела. Все отлично!
Рекомендую Антона, как адекватного заказчика с чёткой постановкой задачи и своевременной оплатой. Рекомендую.