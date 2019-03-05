Настройка РСЯ

В яндексе уже есть контекстно-медийная компания, ключевые слова, тексты и т.п.

Нужно сделать компанию для РСЯ, продублировать туда те же ключевые слова, и к группам слов сделать отдельно заготовленнные баннеры. Т.е. есть баннеры всех нужных размеров уже сделанные (в psd/jpg).