Настроить таргет рекламу

Добрый вечер. Нужно собрать ключевые слова и минус-фразы для сайта: транскриб.рф
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем кантестолога
Интересуют удачные проэкты в направление: "Антигравийные защитные пленки для автомобилей" и "Дететейлинг для автомобилей (нанокерамика)", ГЕО Киев.
Скиньте в телеграмм https://t.me/Vital_VA
2 скринота рекламного кабинета, где будет видно:
- количество лидов
- цена лидов
- период
+ стоимость ведение в месяц
Благодарю!
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