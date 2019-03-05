Настроить таргет рекламу

$200
Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Ищем кантестолога 

Интересуют удачные проэкты в направление: "Антигравийные защитные пленки для автомобилей" и "Дететейлинг для автомобилей (нанокерамика)", ГЕО Киев.

Скиньте в телеграмм https://t.me/Vital_VA

2 скринота рекламного кабинета, где будет видно:

- количество лидов

- цена лидов

- период

+ стоимость ведение в месяц

Благодарю!

5 лет назад
Viable
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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