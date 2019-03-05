Настроить таргет рекламу

Собрать семантику и сделать кластеризацию для создания объявлений в Яндекс Директ и Гугл Адс. Тема не широкая, привязка к региону. Основные базисы подберем вместе. Жду стоимость под ключ и примеры-результаты подобной работы (что именно я получу).