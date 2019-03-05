Ищу знатока по РСЯ кто ответит на 17 вопросов

Здравствуйте

Прошу помочь пройти тест по РСЯ, ответив на 17 вопросов

1 Яндекс Директ это...

Баннерная реклама

Тизерная реклама

Контекстная реклама

2 Где не показывается реклама РСЯ

Вконтакте

Фейсбук

Авито

3 Какого вида таргетинга не существует в РСЯ:

Поведенческий

Логический

Тематический

4 Какие шаги поочередно нужно сделать для создания рекламной кампании:

Создание рекламной кампании в Яндекс Директ/ Выставление ставок/подбор ключевых слов/написание объявлений

Выставление ставок/ Создание рекламной кампании в Яндекс Директ /подбор ключевых слов/написание объявлений

Подбор ключевых слов/ Написание объявлений/ Создание рекламной кампании в Яндекс Директ/ Выставление ставок

5 Как в рекламе называют ключевые фразы (ключи) которые определяют самую целевую аудиторию (пример: Купить часы, часы цена, заказать часы):

Золотые ключи

Горячие ключи

Большие ключи

6 Как называют эти слова в рекламе: цена, стоимость, купить, продажа, заказ, заказать, интернет, магазин, покупка, доставка, бронировать, бронирование, забронировать

Продающие слова

Горячие слова

Транзакционные слова

7 Из чего состоит объявление в РСЯ (текстового-графическое):

С картинки, заголовка и текста

С картинки и текста

С картинки и заголовка

8 Какой шаблон заголовка не давали на уроке по созданию продающий объявлений:

Название продукта + уникальное предложение + цена

Уникальное предложение + цена

Ищите/Нужен (на) “название продукта”? + уникальное предложение + цена

9 Какое максимальное количество знаков с пробелами допускается в заголовке объявления

33

35

37

10 Как называется заголовок который мы пишем под конкретный запрос (Пример: Запрос: Озеленение маленького участка/ Заголовок: Озеленим маленький участок)

Точный заголовок

Обычный заголовок

Релевантный заголовок

11 Что должно быть в конце текста объявления?

Призыв к действию

Цена

Гарантия

12 Какое максимальное количество знаков с пробелами допускается в тексте объявления:

75

81

85

13 Что нельзя сделать с помощью настройки "Корректировка ставок"

Отключить показы рекламы в ночное время

Отключить показы рекламы для определенного пола аудитории

Отключить показы рекламы для определенного возраста аудитории

14 Какую минимальную цену за клик нужно выставить чтобы объявления показывались с картинкой

Больше 1 рубля

Больше 4 рублей

Больше 5 рублей

15 На какую минимальную сумму можно пополнить рекламную кампанию

500 рублей

1000 рублей

1500 рублей

16 Можно ли отключить показы рекламы на мобильных устройствах

Можно

Можно уменьшить стоимость клика для мобильных устройств на 75%

Можно уменьшить стоимость клика для мобильных устройств на 50%

17 Какая настройка рекламной кампании отвечает за то, что реклама будет показываться только на РСЯ площадках, а не на поиске:

Регион показов

Стратегия

Счетчики метрики

заранее благодарю за помощь