Разработка рекламной компании для Google Adwords и Яндекс Директ.

$300
Контекстная рекламаЗакрыт45 заявок958 просмотров
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Доброй ночи всем кто не спит. 

Необходимо разработать РК по теме "Ремонт компьютеров". 

Плачу по 7500 за успешно настроенные РК(Итого 15 000). 

Главное условие, чтобы после запуска, стоимость Лида не превышала 1000 рублей.  

Всем кому интересно, отписывайтесь с фразой "Я не бот", вышлю вам лендинг. 

5 лет назад
gogolev90
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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