Во всех возможных = ЯД, ГА, ЮТ, ВК, ОК, ФБ итп Бюджет $100 и выше, оплата в твердой крипте BarterCoin, оттуда выводиете куда Вам надо - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть. Комиссию ...
Разработка рекламной компании для Google Adwords и Яндекс Директ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи всем кто не спит.
Необходимо разработать РК по теме "Ремонт компьютеров".
Плачу по 7500 за успешно настроенные РК(Итого 15 000).
Главное условие, чтобы после запуска, стоимость Лида не превышала 1000 рублей.
Всем кому интересно, отписывайтесь с фразой "Я не бот", вышлю вам лендинг.
- Похожие заказы
- $100Контекстная реклама14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется опытный (!) специалист для постоянного ведения рк в гугле и яндексе по нескольким проектам. Необходимо предоставить материалы по уже выполненным проектам. Приоритет - специалистам, которые также ведут таргетированную рекламу.Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Настроить рекламу в Яндексе на Беларусь. Продукт - недвижимость в Польше.Контекстная реклама44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Потрібно створити рекламну кампанію для сайта магазину https://techworld.com.ua/smart-box/ на категорію смарт приставки. Чекаю пропозиції з вартістю послуги.Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Таематика сайта: "Аренда залов", Проведение мероприятий[list][*]презентации[*]мастер классы[*]праздники, лотереи, розыгрыши[*]пресс-конференции[/list][list][*]открытие[*]выставки[*]корпоративное мероприятие[*]деловые встречи[/list] https://xn----7sbabkigt1borp.xn--80adxhks/Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $200
Ищем кантестолога 🙂 Интересуют удачные проэкты в направление: "Антигравийные защитные пленки для автомобилей" и "Дететейлинг для автомобилей (нанокерамика)", ГЕО Киев. Скиньте в телеграмм [url=https://t.me/Vital_VA]https://t.me/Vital_VA[/url] 2 скринота рекламного кабинета, где будет видно: - количество лидов - цена лидов - период + стоимость ведение в месяц Благодарю!Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать новые рекламные кампании в GA и ЯД по визам: - в США - в Канаду - в Европу - в Великобританию - в Китай - в Японию - в Австралию - в Новую Зеландию Москва и МО | Санкт-Петербург и Лен. Область Сайт ВизаходКонтекстная реклама30 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен человек для качественного анализа действующий рекламных компаний интернет магазина в Директе и Адвордсе с последущей их корректировкой. Только для опытных специалистов.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт5 лет назад
В яндексе уже есть контекстно-медийная компания, ключевые слова, тексты и т.п. Нужно сделать компанию для РСЯ, продублировать туда те же ключевые слова, и к группам слов сделать отдельно заготовленнные баннеры. Т.е. есть баннеры всех нужных размеров ...Контекстная реклама42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Прошу помочь пройти тест по РСЯ, ответив на 17 вопросов 1 Яндекс Директ это... Баннерная реклама Тизерная реклама Контекстная реклама 2 Где не показывается реклама РСЯ Вконтакте Фейсбук Авито 3 Какого вида таргетинга не существует в РСЯ: Поведенческий Логический Тематический 4 Какие шаги поочередно нужно сделать для создания ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад