Ведение контекстной рекламы в яндекс и Гугл

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Требуется опытный (!) специалист для постоянного ведения рк в гугле и яндексе по нескольким проектам. Необходимо предоставить материалы по уже выполненным проектам. Приоритет - специалистам, которые также ведут таргетированную рекламу.
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