Настройка Директ для лендинга "Аренда залов"

Контекстная рекламаЗавершен33 заявки286 просмотров
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Таематика сайта:

"Аренда залов", Проведение мероприятий

  • презентации
  • мастер классы
  • праздники, лотереи, розыгрыши
  • пресс-конференции
  • открытие
  • выставки
  • корпоративное мероприятие
  • деловые встречи
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5 лет назад
ukrinternet
Евгений 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Artvol
Артём 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Хороший специалист, ответственный и отзывчивый! Явно знает свое дело и умеет работать с настройкой кампаний. Рекомендую!
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую
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