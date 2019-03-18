Специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads

Здравствуйте!

Перейду сразу к делу: я знаю как грамотно и качественно настроить рекламный кабинет таким образом, чтобы он действительно приносил прибыль. Считаю, что если контекстная реклама не приносит прибыли, значит кабинет настроен неверно.

Так же предлагаю бесплатно провести аудит вашего сайта, рекламной кампании или же расчет бюджета, стоимости клика и прогнозом показа объявлений

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В таком случае оставляю свои контакты:

vk.com/id22003823

Skype: orlokril

WatsApp: 8 (910) 428-57-67

E-mail: [email protected]