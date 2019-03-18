Специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads
Здравствуйте!
Перейду сразу к делу: я знаю как грамотно и качественно настроить рекламный кабинет таким образом, чтобы он действительно приносил прибыль. Считаю, что если контекстная реклама не приносит прибыли, значит кабинет настроен неверно.
Так же предлагаю бесплатно провести аудит вашего сайта, рекламной кампании или же расчет бюджета, стоимости клика и прогнозом показа объявлений
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Понравилось предложение?
В таком случае оставляю свои контакты:
Skype: orlokril
WatsApp: 8 (910) 428-57-67
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Грамотный подход, рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Хороший специалист, ответственный и отзывчивый! Явно знает свое дело и умеет работать с настройкой кампаний. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую
$10
10 баллов
5 лет назад
Артём выполнил заказ очень качественно и быстро. Собрал все ключи и минус-фразы, как и было указано в задании. Рекомендую Артёма как ответственного исполнителя. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую