Artvol

Артём Artvol

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads

Здравствуйте! 

Перейду сразу к делу: я знаю как грамотно и качественно настроить рекламный кабинет таким образом, чтобы он действительно приносил прибыль. Считаю, что если контекстная реклама не приносит прибыли, значит кабинет настроен неверно.

Так же предлагаю бесплатно провести аудит вашего сайта, рекламной кампании или же расчет бюджета, стоимости клика и прогнозом показа объявлений

.

Понравилось предложение?

В таком случае оставляю свои контакты:

vk.com/id22003823

Skype: orlokril

WatsApp: 8 (910) 428-57-67

E-mail: [email protected]

Google AdsРекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
panda_v
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настройка Яндекс.Директ
Отличный исполнитель. Грамотный подход, рекомендую!
ukrinternet
Евгений 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настройка Директ для лендинга "Аренда залов"
Хороший специалист, ответственный и отзывчивый! Явно знает свое дело и умеет работать с настройкой кампаний. Рекомендую!
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
panda_v
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Собрать ключевые слова и минус фразы
Артём выполнил заказ очень качественно и быстро. Собрал все ключи и минус-фразы, как и было указано в задании. Рекомендую Артёма как ответственного исполнителя. Спасибо!
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв