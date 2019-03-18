Собрать ключевые слова и минус фразы

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Необходимо собрать ключевые слова и минус фразы для сайта транскриб.рф

5 лет назад
panda_v
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Artvol
Артём 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Артём выполнил заказ очень качественно и быстро. Собрал все ключи и минус-фразы, как и было указано в задании. Рекомендую Артёма как ответственного исполнителя. Спасибо!
Всё по договорённости и в срок. Рекомендую