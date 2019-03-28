Реклама Гугл_контекст

Контекстная рекламаЗавершен13 заявок210 просмотров
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Добрый день.

Необходимо профессионально настроить рекламную компанию в Гугл (контекст) 

по двум направлениям : таможенно-брокерские услуги и авиа перевозки грузов.

Наш сайт: www.amgroup.com.ua

Ждем предложения.

Спасибо.

5 лет назад
captain
Андрей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gloomy159
Илья 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$60
7 дней
WMZ
Коммуникация на уровне, Илья всегда на связи. Настроили и запустили проект. Пока полет нормальный, есть первые результаты работы. Будем смотреть и анализировать дальше. С Ильей продолжаем работать.
Андрей отличный заказчик. Приятно работать. Однозначно рекомендую.