Создать директ и гугл рекламную кампанию

Контекстная рекламаЗавершен28 заявок226 просмотров
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Есть собранное СЯ по услугам  кадастровые и геодезические работы. Нужно сделать рекламные компании в яндекс и гугл. Сколько будет стоить и какие сроки? 

5 лет назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
artur_kaa
Артур 
26 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$75
3 дня
Хорошая быстрая работа. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую
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