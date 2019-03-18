Создать карточек товаров на яндекс вендор

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Необходимо создать карточки товаров на сервисе яндекс вендор. Обратите внимание - не разместить магазин на яндекс-маркете! А, именно создать карточки товаров!

Ссылка на пример http://redpower.ru/avtomagnitoly/opel-cvet-chernyy-redpower-31019-ips-dsp-android-7 

Полный список позиций во вложении 

5 лет назад
avncar
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад