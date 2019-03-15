Директолог со своим бюджетом "Вызов аварийного комиссара"

Здравствуйте!

Нужны заявки на вызов аварийного комиссара (оформление ДТП). ГЕО – Нижний Новгород

ЦА: М и Ж с 18 лет, попали в ДТП, нужно оформить документы, сами боятся ошибиться или не хотят волокиты. Ищут с мобильников в течении 10 минут со времени ДТП.

Готовы платить 1000 рублей с подтвержденной заявки. С вас 4 лендинга, настроить и следить за РК, а также бюджеты. Мы расскажем как оптимально настроить объявления и автоматизируем процесс подтверждение заявки.

С одного лендоса получали 5заявок в день по 300р, конверсия с заявки 100%. Цель – сделать 3-4 лендинга с разными офферами и занять первые 3 места в поисковой выдаче

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