Настройка рекламных кампаний Яндекс Директ и Google Ads.

Благодарю Сергея за такую качественную и терпеливую работу! В процессе он отвечал на все наши вопросы (а их было немало), давал комментарии и советы, с его помощью наши рекламные кампании начали приносить целевой трафик с самого первого дня запуска. Сейчас договорились на ведение кампаний и их оптимизацию. Если нужен толковый и терпеливый исполнитель - рекомендую Сергея ;)