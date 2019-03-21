Настройка рекламных кампаний Яндекс Директ и Google Ads.

Контекстная рекламаЗавершен4 заявки187 просмотров
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Тематика: косметология. Необходимо по собранной семантике настроить кампании, написать тексты и успешно пройти модерацию в системах. Также нужны услуги по ведению рекламной кампании. Пишите свой опыт и цены. Предпочтение людям с опытом в продвижении косметических услуг. Остальные подробности в лс. 

5 лет назад
Lika_28ai
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
KTULXMAN
Сергей 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$60
2 дня
WMZ
Благодарю Сергея за такую качественную и терпеливую работу! В процессе он отвечал на все наши вопросы (а их было немало), давал комментарии и советы, с его помощью наши рекламные кампании начали приносить целевой трафик с самого первого дня запуска. Сейчас договорились на ведение кампаний и их оптимизацию. Если нужен толковый и терпеливый исполнитель - рекомендую Сергея ;)
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, в процессе возникало много вопросов (но все по делу), прислушивается к рекомендациям специалиста. Оплатили вовремя и в полном объеме.