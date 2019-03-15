Нужно сделать читабельные заголовки для объявлений в ЯДирект

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Добрый день. 

Задача: 

Есть ключевые фразы для Директа. 

Нужно сделать из них читабельные и понятные заголовки для объявлений. 

Имена собственные с большой буквы. 

Бренды – все буквы прописные. 

Где мало символов, добавляем: интернет-магазин, со скидкой, недорого, купить 

Слово цена заменяем на недорого 

Количество фраз: 300шт 

Сроки: 24 часа 

Тестовое задание. 

Написать заголовки к этим фразам: 

входные двери спб форпост 

Дверь ferroni 

Скидка входная дверь 

входные двери спб доставка 

Стоимость входная дверь 

Доставка входная дверь 

Акция входная дверь 

входные двери спб акция 

купить дверь магазин

5 лет назад
1Alexey1
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад