Приветствую! Ищу профессионала для настройки рекламы на интернет-магазин кальянов Пример выдачи рекламы: http://prntscr.com/mycxu2
Нужно сделать читабельные заголовки для объявлений в ЯДирект
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача:
Есть ключевые фразы для Директа.
Нужно сделать из них читабельные и понятные заголовки для объявлений.
Имена собственные с большой буквы.
Бренды – все буквы прописные.
Где мало символов, добавляем: интернет-магазин, со скидкой, недорого, купить
Слово цена заменяем на недорого
Количество фраз: 300шт
Сроки: 24 часа
Тестовое задание.
Написать заголовки к этим фразам:
входные двери спб форпост
Дверь ferroni
Скидка входная дверь
входные двери спб доставка
Стоимость входная дверь
Доставка входная дверь
Акция входная дверь
входные двери спб акция
купить дверь магазин
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