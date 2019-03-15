Нужно сделать читабельные заголовки для объявлений в ЯДирект

Здравствуйте! Нужны заявки на вызов аварийного комиссара (оформление ДТП). ГЕО – Нижний Новгород ЦА: М и Ж с 18 лет, попали в ДТП, нужно оформить документы, сами боятся ошибиться или не хотят волокиты. Ищут с мобильников в ...