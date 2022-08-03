Профессионал в своём деле! Результат 100%

Вы нашли профессионала, который любую работу доведет до отличного результата.

Грамотность, пунктуальность, четкость, внимательность к деталям - это всё обо мне.

Свободно владею английским языком (Upper-intermediate, B2), а также совершенствую другие языки.

Имею огромный опыт в переводах и наборах текстов, любой копирайтинг, рерайтинг, редактирование - с легкостью.

Также проверяю тексты на уникальность.

В работе всегда очень ответственна и пунктуальна!

Люблю точность и четкость при выполнении заданий.

Работаю с максимальной отдачей, на результат и в самые короткие сроки!

Я за продуктивное сотрудничество!