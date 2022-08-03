Профессионал в своём деле! Результат 100%
Вы нашли профессионала, который любую работу доведет до отличного результата.
Грамотность, пунктуальность, четкость, внимательность к деталям - это всё обо мне.
Свободно владею английским языком (Upper-intermediate, B2), а также совершенствую другие языки.
Имею огромный опыт в переводах и наборах текстов, любой копирайтинг, рерайтинг, редактирование - с легкостью.
Также проверяю тексты на уникальность.
В работе всегда очень ответственна и пунктуальна!
Люблю точность и четкость при выполнении заданий.
Работаю с максимальной отдачей, на результат и в самые короткие сроки!
Я за продуктивное сотрудничество!