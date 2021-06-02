Текст для лендинга на англ языке Мы вам дадим информацию а вы структурно все разместите на лендинге, 6-8 блоков должен быть ленд Занимаемся трудоустройство в Грецию. Бюджет не большой Сроки 1-2-3 ...
IT копирайтер, автор, журналист
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Частичная занятость, удаленная работа
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам
Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников и защиты информации.
Мы ищем креативного копирайтера/контент-менеджера для постоянной работы над проектом.
Высылайте пожалуйста примеры ваших работ, желательно в IT-сфере или близкой к ней. Также нужно будет выполнить небольшое тестовое задание.
Обязанности:
- написание кейсов по продукту.
- написание статей о нашем продукте для публикации в блоге, на основном сайта и различных интернет-изданий, в соответствии с контент-планом и разработка собственных контент-планов.
- участие в разработке презентаций и вебинаров, сценариев для видео-роликов, разработке информационных поводов.
- умение писать "вкусные" тексты
- креативность, творческий подход
- опыт написания статей в IT-сфере
- грамотная письменная речь
- самоорганизация. самоконтроль. высокая продуктивность.
- удаленная работа.
- возможен вариант сдельной работы и работы на полный день
- официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу после испытательного срока.
- з/п 2 раза в месяц или сдельная оплата за результаты работ;
- График: 5/2 с 9 до 18 или свободный.
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