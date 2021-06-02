IT копирайтер, автор, журналист

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Закрыт4 заявки585 просмотров

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Частичная занятость, удаленная работа

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам

Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников и защиты информации.

Мы ищем креативного копирайтера/контент-менеджера для постоянной работы над проектом.

Высылайте пожалуйста примеры ваших работ, желательно в IT-сфере или близкой к ней. Также нужно будет выполнить небольшое тестовое задание.

Обязанности:

  • написание кейсов по продукту.
  • написание статей о нашем продукте для публикации в блоге, на основном сайта и различных интернет-изданий, в соответствии с контент-планом и разработка собственных контент-планов.
  • участие в разработке презентаций и вебинаров, сценариев для видео-роликов, разработке информационных поводов.
Требования:

  • умение писать "вкусные" тексты
  • креативность, творческий подход
  • опыт написания статей в IT-сфере
  • грамотная письменная речь
  • самоорганизация. самоконтроль. высокая продуктивность.
Условия:

  • удаленная работа.
  • возможен вариант сдельной работы и работы на полный день
  • официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу после испытательного срока.
  • з/п 2 раза в месяц или сдельная оплата за результаты работ;
  • График: 5/2 с 9 до 18 или свободный.
Написание статей
4 года назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
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3 месяца назад

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