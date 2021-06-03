Райтер. Копирайтер-рерайтер

Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется райтер с релевантным опытом работы. Удаленная работа, частичная занятость

Создание уникальных и увлекательных авторских текстов: экспертных, информационных, продающих, рекламных, имиджевых для IG и FB

Перевод экспертных аудио-материалов заказчика в тексты (рерайтинг)

Примерно 12-15 постов в месяц

Участие в составлении контент-плана

Участие в создании сценариев сториз

Опыт работы копирайтером в социальных сетях

Опыт написания текстов в нише психологии

Безукоризненная грамотность

Нетерпимость к штампам и клише

Умение писать увлекающие и вовлекающие в дискуссию тексты

Умение сохранить и передать тональность и стилистику заказчика

Желательно знание английского языка (для доступа к соответствующему эксклюзивному контенту)

Наличие портфолио обязательно

Желательно Москва или часовй пояс Москвы

Задачи рерайтинг/копирайтинг пока предполагается в соотношении 70/30 Требования:ЗП. Оплата за каждый текст 500-600 р. Оплата других услуг по договоренности