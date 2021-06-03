написание статьи про пни 30 а точнее про психоневрологический интернат номер 30
Райтер. Копирайтер-рерайтер
Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется райтер с релевантным опытом работы. Удаленная работа, частичная занятость
- Создание уникальных и увлекательных авторских текстов: экспертных, информационных, продающих, рекламных, имиджевых для IG и FB
- Перевод экспертных аудио-материалов заказчика в тексты (рерайтинг)
- Примерно 12-15 постов в месяц
- Участие в составлении контент-плана
- Участие в создании сценариев сториз
- Опыт работы копирайтером в социальных сетях
- Опыт написания текстов в нише психологии
- Безукоризненная грамотность
- Нетерпимость к штампам и клише
- Умение писать увлекающие и вовлекающие в дискуссию тексты
- Умение сохранить и передать тональность и стилистику заказчика
- Желательно знание английского языка (для доступа к соответствующему эксклюзивному контенту)
- Наличие портфолио обязательно
- Желательно Москва или часовй пояс Москвы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо писать отзывы в Яндекс маркете. порядка 2-3 отзывов в день. Оплата после прохождения отзыва модерации. И отображения его. в рейтинге. Цена за отзыв 50 рублейКопирайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен текст на главную страницу интернет-магазина по продаже инструментов и строительного оборудования.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет, требуется написать статью-обзор, посвященный Кольскому полуострову, и в частности, городу Романов- на-Мурмане (первое название столицы Российского Заполярья). Объем - 24К. Писать в формате Блога, от лица жителя города. P.S. Предлагайте свои ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Написать 30 отзывов, предварительно сделав ТЗ ТЗ - Необходимо написать 2-3 отзыва о курсе обучения для онлайн-школы. Тема - “Заработок на Wildberries”. Критерии написания: Отзыв не менее 500-600 символовОтзыв ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужны короткие дружелюбные тексты, учитывающие специфику бренда (обувь) для триггерных писем. Есть стандартные шаблоны, которые нужно переделать. После согласования могут быть правки.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Короткие дружелюбные тексты для триггерных писем. Есть образец, который нужно переделать. Могут быть правки после согласования.Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад