Райтер. Копирайтер-рерайтер

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок644 просмотра

Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется райтер с релевантным опытом работы. Удаленная работа, частичная занятость

  • Создание уникальных и увлекательных авторских текстов: экспертных, информационных, продающих, рекламных, имиджевых для IG и FB
  • Перевод экспертных аудио-материалов заказчика в тексты (рерайтинг)
  • Примерно 12-15 постов в месяц
  • Участие в составлении контент-плана
  • Участие в создании сценариев сториз
Задачи рерайтинг/копирайтинг пока предполагается в соотношении 70/30 Требования:
  • Опыт работы копирайтером в социальных сетях
  • Опыт написания текстов в нише психологии
  • Безукоризненная грамотность
  • Нетерпимость к штампам и клише
  • Умение писать увлекающие и вовлекающие в дискуссию тексты
  • Умение сохранить и передать тональность и стилистику заказчика
  • Желательно знание английского языка (для доступа к соответствующему эксклюзивному контенту)
  • Наличие портфолио обязательно
  • Желательно Москва или часовй пояс Москвы
ЗП. Оплата за каждый текст 500-600 р. Оплата других услуг по договоренности 
4 года назад
guest_16227014706526
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