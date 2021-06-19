Написание тематических статей для бирж

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка131 просмотр

Добрый день.

Давайте сначала сделаем несколько пробных задания по 2000 збп на разные тематики

Сроки выполнения 2 дня

стандартные требования к заказу

Тематическая статья под анкор

В статье может быть до 3-х ссылок

Обязательно заголовок h1 и 2- 3 подзаголовка h2-h3

Уникальность сервисом: https://text.ru/ не ниже 95%. В тексте упомянуть название компании. Ссылку разместить в первом-втором абзаце, по правилам орфографии, в середине абзаца и предложения, окружить тематическим текстом. Желательно список маркированный или нумерованный.

К заданию могут быть дополнительные требования по оформлению

Пример задания

ноутбук ремонт

Написать тематическую статью и поставить ссылку

Написание статей
4 года назад
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maridoyle
Мария 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$6
8 дней
Рекомендую к сотрудничеству. Качество подготовленного материала хорошее и в оговоренные сроки. Доработки выполняются быстро. Не скандальный исполнитель.
Хороший заказчик, адекватный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

maridoyle
Мария 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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