Написание тематических статей для бирж

Добрый день.

Давайте сначала сделаем несколько пробных задания по 2000 збп на разные тематики

Сроки выполнения 2 дня

стандартные требования к заказу

Тематическая статья под анкор

В статье может быть до 3-х ссылок

Обязательно заголовок h1 и 2- 3 подзаголовка h2-h3

Уникальность сервисом: https://text.ru/ не ниже 95%. В тексте упомянуть название компании. Ссылку разместить в первом-втором абзаце, по правилам орфографии, в середине абзаца и предложения, окружить тематическим текстом. Желательно список маркированный или нумерованный.

К заданию могут быть дополнительные требования по оформлению

Пример задания

ноутбук ремонт

Написать тематическую статью и поставить ссылку