Текст для лендинга на англ языке Мы вам дадим информацию а вы структурно все разместите на лендинге, 6-8 блоков должен быть ленд Занимаемся трудоустройство в Грецию. Бюджет не большой Сроки 1-2-3 ...
Написание статей на французском языке
Написать 7 статей на французском языке, срок до 10 июня.
ТЗ во вложении.
Тариф $1.5/100 слов
Заявки фрилансеров
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