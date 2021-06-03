Написать 3 статьи на английском на тему IT технологий и WEB разработок

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Нужно написать три статьи на английском языке об IT технологиях, WEB разработках, разработках приложений AI, машинном обучении, т.д.  Каждая статья должна быть уникальной, содержать 2-3к знаков. 

Дедлайн - 6.06 до 21:00.

Подробности - лично 

Машинное обучение
4 года назад
vladrevyako92
Влад 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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