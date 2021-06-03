Перепечатать вручную текст

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Закрыт64 заявки1370 просмотров

Есть 27 сфотографированных страниц газет СССР с текстом. Образец текста прикрепляю (обязательно ознакомьтесь с ним чтобы понять качество изображений) . Нужно перенабрать вручную с них текст в электронный вид.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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