Написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Напмсание тест статьи для публикации на тему "Психолог на диване или психолог на экране - плюсы и минусы он-лайн консультирования" Статья до 4000 знаков в которой будут  учитыватся все пожелания и специфика проекта которые были указаны в начальном задании опубликованном на сайте

4 года назад
shat
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

egorkornilov
Егор 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
2 дня
Escrow
Егор замечательно справился с задачей, все было четко и в срок. Расчитываем на дальнейшее сотрудничество.
Александр порядочный заказчик и приятный человек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

egorkornilov
Егор 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать отзыв на Авито

    Нужен человек из Москвы с женским аккаунтом на Авито для написания отзыва. Сначала небольшой диалог в сообщениях на авито и через три дня (это очень важно важно) отзыв.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты стяжка пола и штукатурка

    $180

    Нужен копирайтер для текстов на посадочные страницы штукатурки и стяжки. Пример текстов: shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/polusuhaya-styazhka-pola/ shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/mehanizirovannaya-styazhka-pola/ shtukaturov.ru/service/styazhka-pola/styazhka-pola-v-kvartire/ ВАЖНО! На этих страницах есть блок вопрос-ответ. Посмотрите формат, для ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья на тему "AI Applications as a Customer Service Tool"

    Написать статью на тему "Artificial Intelligence Applications as a Customer Service Tool" Требования к статье уникальность2-3к знаковангл. языкссылка на сайт hyperflowlabs.comстатья для гестпостингадолжна быть структурирована, содержать заголовки H1-H3Анкоры Data science consultingAI ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать две уникальные статьи о веб-разработке на английском

    UPD: Если не успеваете - можно одну Привет! Мы - компания Hyperflowlabs, занимающаяся веб-разработкой на заказ. Для продвижения сайта мы хотим разместить 2 уникальные статьи на сайтах (на английском!). Требования: - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Коммерческое предложение

    Написать коммерческое предложение, после которого оптовый клиент захочет купить товар.  Специфика, напольные покрытия (ламинат). Оплата 50р/1000 знаков.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать отзыв о книге

    $3

    Нужно скачать книгу, прочитать и написать отзыв на сайте. Скачивание платное, входит в стоимость заказа, и оно обязательно, тк отзывы без скачивания могут быть удалены. В книге присутствует ЛГБТ-тематика и ненормативная лексика, пожалуйста воздержитесь от ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Создать seo описание для товара (оплетка на руль из экокожи)

    Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое оплетка шьется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    Нужно написать статью на тему: "Как начинающему бизнесу законно работать с персональными данными, где их можно использовать, кто должен быть оператором ПД, как своими силами заниматься обработкой данных." В статье желательны кейсы, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад