Написать статью

Напмсание тест статьи для публикации на тему "Психолог на диване или психолог на экране - плюсы и минусы он-лайн консультирования" Статья до 4000 знаков в которой будут учитыватся все пожелания и специфика проекта которые были указаны в начальном задании опубликованном на сайте