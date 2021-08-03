Я против войны в Украине!
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Не в первый раз с Сергеем сотрудничаю. Доволен полностью полученным результатом, работает на качество. Сервис от него в подарок) На связи и оперативно решает поставленные задачи. Если вам нужен результат без головной боли, тогда, это к Сергею. Многопрофильный специалист, умеет многое. Уточняйте услуги Сергея.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Четко ставит задачу, всегда идет на встречу. Постоянно на связи. Всем рекомендую!