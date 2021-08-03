Core_Daff

Серёжа Core_Daff

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP Developer, Web designer, Frontend Middle

PHP Developer, Web designer, Fullstack developer. Object Oriented PHP7 / MySQL developer UNIX/Linux, Jquery. Over 10 years developing for the Internet Strong back end developer with wide skill

PHPMySQLjQueryLinux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
NikoTarasov
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нужен лендинг (3 штуки) и настройка админ панели.
Не в первый раз с Сергеем сотрудничаю. Доволен полностью полученным результатом, работает на качество. Сервис от него в подарок) На связи и оперативно решает поставленные задачи. Если вам нужен результат без головной боли, тогда, это к Сергею. Многопрофильный специалист, умеет многое. Уточняйте услуги Сергея.
Адекватный заказчик. Четко ставит задачу, всегда идет на встречу. Постоянно на связи. Всем рекомендую!
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