Создание 9 иконок 60*60 для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки1166 просмотров
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Создание 9 иконок 60*60 

Адаптивный дизайн для каждой страницы 1000px 768px 480px 320px

Примерно как на сайте у конкурентов.  Далее к ним будет применена анимация. тень, увеличение.

сайт на фигме, в процессе программирования.

2 года назад
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Sh1y3aqwer
21 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Отлично поработали, спасибо. Рекомендую.
Дмитрий ,чётко поставил задачу ,всё доступно объяснил и работа была выполнена ,всем советую данного заказчика ,приятный в общении и деньги были выплачены во время ,без задержек .
Reezardin
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$9
2 дня
RUB
Стараеться, все ок
Четко поставленная задача, рекомендую.