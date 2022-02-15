Перерисовка

$17
Иллюстрации и РисункиЗакрыт32 заявки1298 просмотров
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Нужна перерисовка обложки ( прикреплена), сохранив стилистику и смысл, разрешение обложки 3000 на 3000 пикселей,

формат картинки на выходе JPG ﻿

2 года назад
guest_16449256540741
2 года в сервисе
Был
2 года назад