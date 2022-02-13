Оформление статьи для финансового блога

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок753 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужен дизайнер для оформления статьи. Примеры:

https://brobank.ru/vernut-strahovku-po-avtokreditu/

https://brobank.ru/luchshie-mobilnye-banki-nachalo-2022/

https://brobank.ru/bezopasnaya-sdelka-sberbanka/

Что нужно сделать:

- Картинки к статье. В среднем 4 штуки на один материал.

- К каждой картинке нужно добавлять описание (alt).

- Оплата 500 рублей за статью, в среднем 30-40 минут на работу.

2 года назад
Dirk
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Аватарку для ютуба

    Доброго времени суток, нужна аватарка для ютуба. На самой аватарке не должен бить изображён ник, только картинка самого персонажа. Меня интересует Арлекин(пример прикрепил ниже). Коса не обязательная, главное сам персонаж. Желательно посмотреть два варианта, в ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перерисовать иконки и нарисовать несколько картинок

    Добрый день, Задание состоит из двух частей: 1. Нужно перерисовать 8 иконок (адаптировать дизайн под сайт) и 4 картинки (нарисовать с нуля с сохранением смысла). 2. Нарисовать дизайн коробки для софта (только картинка, без проектировки), товар виртуальный. Детальное ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обложку для трека

    За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрации для книги

    $90

    Приглашаю к сотрудничеству художника-иллюстратора. Предстоит создание 10 иллюстраций второй части книги + обложка. Затем работа над третьей частью. Книга имеет продолжение, поэтому сотрудничество планируем долгосрок. Имя художника работавшего над проектом, уйдет в книги. Все работы ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 2 векторные иллюстрации

    $8

    Добрый день. Мы ищем детского иллюстратора для создания набора детских развивающих карточек. Набор называется «Первая энциклопедия малыша» в карточках. Т.е. там будут первые животные, предметы, мама/папа/бабушка и т.д. В альбоме будет 120 иллюстраций, формат - А6 вертикальный. ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад