Добрый день, Задание состоит из двух частей: 1. Нужно перерисовать 8 иконок (адаптировать дизайн под сайт) и 4 картинки (нарисовать с нуля с сохранением смысла). 2. Нарисовать дизайн коробки для софта (только картинка, без проектировки), товар виртуальный. Детальное ...