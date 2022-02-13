Перерисовать иконки и нарисовать несколько картинок

Добрый день,

Задание состоит из двух частей:

1. Нужно перерисовать 8 иконок (адаптировать дизайн под сайт) и 4 картинки (нарисовать с нуля с сохранением смысла).

2. Нарисовать дизайн коробки для софта (только картинка, без проектировки), товар виртуальный.

Детальное описание и иконки/картинки можно посмотреть тут: https://disk.yandex.ru/d/kSGF0-19TaRnYQ

От вас окончательный бюджет и сроки.