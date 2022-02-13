Перерисовать иконки и нарисовать несколько картинок

За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки ...
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Добрый день,
Задание состоит из двух частей:
1. Нужно перерисовать 8 иконок (адаптировать дизайн под сайт) и 4 картинки (нарисовать с нуля с сохранением смысла).
2. Нарисовать дизайн коробки для софта (только картинка, без проектировки), товар виртуальный.
Детальное описание и иконки/картинки можно посмотреть тут: https://disk.yandex.ru/d/kSGF0-19TaRnYQ
От вас окончательный бюджет и сроки.
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