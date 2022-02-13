Аватарку для ютуба

Нужны качественные мемы к проекту Aleo
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Доброго времени суток, нужна аватарка для ютуба. На самой аватарке не должен бить изображён ник, только картинка самого персонажа. Меня интересует Арлекин(пример прикрепил ниже). Коса не обязательная, главное сам персонаж. Желательно посмотреть два варианта, в пиксельном виде, и в обычном. Времени есть много, спасибо за время.
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