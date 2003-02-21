dobload

Яна dobload

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Digital художник

Привет!

Я рисую в Adobe Photoshop (иногда заглядываю в Adobe Illustrator), каждый раз становясь увереннее в своих навыках. Я заинтересована в экспериментах и испытаниях, поэтому, если вам нравится что-либо в моих рисунках, но в чем-то вы не уверены, не видите в моем портфолио своего запроса – обратитесь ко мне. Я только начинаю брать заказы, и, в целом, я молодой художник – учиться и пробовать для меня – это провиант.

Портфолио собрано из рисунков для себя. Заказы меня вдохновляют, мне нравится стараться для кого-то, работа выходит лучше.

Вы мотивируете меня уже своей заявкой.

Спасибо!

[email protected]

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

guest_16286834551707
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$12
10 баллов
3 года назад
Покраска
Работа выполнена на отлично, рекомендую!
Четкая постановка задачи, налажен язык общения, оплата в срок. Приятно иметь дело)
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