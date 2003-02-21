Digital художник

Привет!

Я рисую в Adobe Photoshop (иногда заглядываю в Adobe Illustrator), каждый раз становясь увереннее в своих навыках. Я заинтересована в экспериментах и испытаниях , поэтому, если вам нравится что-либо в моих рисунках, но в чем-то вы не уверены, не видите в моем портфолио своего запроса – обратитесь ко мне. Я только начинаю брать заказы, и, в целом, я молодой художник – учиться и пробовать для меня – это провиант.

Портфолио собрано из рисунков для себя. Заказы меня вдохновляют, мне нравится стараться для кого-то, работа выходит лучше.

Вы мотивируете меня уже своей заявкой.

Спасибо!

[email protected]

telegram-канал

﻿instagram