Digital художник
Привет!
Я рисую в Adobe Photoshop (иногда заглядываю в Adobe Illustrator), каждый раз становясь увереннее в своих навыках. Я заинтересована в экспериментах и испытаниях, поэтому, если вам нравится что-либо в моих рисунках, но в чем-то вы не уверены, не видите в моем портфолио своего запроса – обратитесь ко мне. Я только начинаю брать заказы, и, в целом, я молодой художник – учиться и пробовать для меня – это провиант.
Портфолио собрано из рисунков для себя. Заказы меня вдохновляют, мне нравится стараться для кого-то, работа выходит лучше.
Вы мотивируете меня уже своей заявкой.
Спасибо!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Простые векторные персонажи22 просмотра
- Сюжетная иллюстрация22 просмотра
- Отрисовка персонажей16 просмотров
- Векторная иллюстрация19 просмотров
- Иллюстративный портрет30 просмотров
- Простой портрет16 просмотров
- Отрисовка персонажа31 просмотр
- Экспрессивный портрет12 просмотров
- Фрагментарный концепт-арт16 просмотров
- Иллюстрация для продукта16 просмотров
- Концепт-арт персонажа14 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена на отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, налажен язык общения, оплата в срок. Приятно иметь дело)