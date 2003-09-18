Рисую, записываю, создаю

Меня зовут Лиза, опыт работы 1 год, все отзывались хорошо, делаю иконки, аватарки для профилей, рисую небольших и интересных персонажей. Умею озвучивать видео, переводить видео в текст, разрабатывать дизайн сайта.