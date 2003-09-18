Рисую, записываю, создаю
Меня зовут Лиза, опыт работы 1 год, все отзывались хорошо, делаю иконки, аватарки для профилей, рисую небольших и интересных персонажей. Умею озвучивать видео, переводить видео в текст, разрабатывать дизайн сайта.
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Портфолио
- Иконки для инстаграм магазина кожаных изделий36 просмотров
- Логотип для РП сервера57 просмотров
- Аватар для твича36 просмотров
- Рисунки для игры ч236 просмотров
- Рисунки для игры ч121 просмотр
- Открытки26 просмотров