Необходимо сделать рисунок для NFT подробно в описании

Привет, мы эко организация нам нужно сделать около 10 рисунков для NFT. Примерно как мы видим это должно быть дерево (примерно елка) которое живет на очень грязной планете и пытается ее спасти. Рисунок может быть любой хоть пиксельный главное что бы соответствовал теме. Ждем предложений.

Тем кто будет подавать заявки укажите цену за 10 рисунков, и нарисовать как вы видите персонажа.