Создать 1 карточку товара (3 изобр.) для маркетплейса с инфографикой

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок751 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать одну карточку товара (3 изображения)Примерный стиль https://www.wildberries.ru/catalog/13904867/detail.aspx?targetUrl=XSТЗ для заинтересованных в личкуРассматриваем фрилансеров с опытом и портфолио подобных работ

2 года назад
guest_16223808092236
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • 2D персонажи в стиле Dark fantasy

    [b]Общий стиль игры: [/b][b]D[/b][b]ark fantasy.[/b] [b]Вид персонажей: 2[/b][b]D[/b][b], анфас (допускаются повороты тела и головы).[/b] [b]Анимирование персонажей: не требуется.[/b] Игра задумывается в темных оттенках. Гуманоидные персонажи желательно правильных пропорций. Для первых четырех рас необходимо 8 персонажей, для последних двух ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо сделать рисунок для NFT подробно в описании

    Привет, мы эко организация нам нужно сделать около 10 рисунков для NFT. Примерно как мы видим это должно быть дерево (примерно елка) которое живет на очень грязной планете и пытается ее спасти. ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформление статьи для финансового блога

    Здравствуйте. Нужен дизайнер для оформления статьи. Примеры: [url=https://brobank.ru/vernut-strahovku-po-avtokreditu/]https://brobank.ru/vernut-strahovku-po-avtokreditu/[/url] [url=https://brobank.ru/luchshie-mobilnye-banki-nachalo-2022/]https://brobank.ru/luchshie-mobilnye-banki-nachalo-2022/[/url] [url=https://brobank.ru/bezopasnaya-sdelka-sberbanka/]https://brobank.ru/bezopasnaya-sdelka-sberbanka/[/url] Что нужно сделать: - Картинки к статье. В среднем 4 штуки на один материал. - К каждой картинке нужно добавлять описание (alt). - Оплата 500 рублей за статью, в среднем 30-40 минут ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Аватарку для ютуба

    Доброго времени суток, нужна аватарка для ютуба. На самой аватарке не должен бить изображён ник, только картинка самого персонажа. Меня интересует Арлекин(пример прикрепил ниже). Коса не обязательная, главное сам персонаж. Желательно посмотреть два варианта, в ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перерисовать иконки и нарисовать несколько картинок

    Добрый день, Задание состоит из двух частей: 1. Нужно перерисовать 8 иконок (адаптировать дизайн под сайт) и 4 картинки (нарисовать с нуля с сохранением смысла). 2. Нарисовать дизайн коробки для софта (только картинка, без проектировки), товар виртуальный. Детальное ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обложку для трека

    За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    2 года назад