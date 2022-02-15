Привет, мы эко организация нам нужно сделать около 10 рисунков для NFT. Примерно как мы видим это должно быть дерево (примерно елка) которое живет на очень грязной планете и пытается ее спасти. ...
Я ищу художника для рисования картинок по мультикам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно рисовать страшные картинки, по персонажам из мультиков. Тема рисовки Глич - типо лаги, точнее вот эта чёрная жижа. По оплате договоримся.
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