Нужна перерисовка обложки ( прикреплена), сохранив стилистику и смысл, разрешение обложки 3000 на 3000 пикселей, формат картинки на выходе JPG
Создать две кастомные NFT Коллекции для нескольких известных блогеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Количество – 15 шт. x 2
Уровень детализации моделей:
1. https://solanadoodleapes.com/wp-content/uploads/2021/12/329.png
2. https://opensea.io/collection/hapeprime
Срок 1-1,5 месяца
Прямая оплата или оплата по Paypal
Пожалуйста прикладывайте примеры своих работ к ответам, можно ссылками.
Оплата: $7000 за первую коллекцию и $10000 за вторую
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