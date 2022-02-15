Создать две кастомные NFT Коллекции для нескольких известных блогеров

$7000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки1655 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Количество – 15 шт. x 2

Уровень детализации моделей:

1. https://solanadoodleapes.com/wp-content/uploads/2021/12/329.png

2. https://opensea.io/collection/hapeprime

Срок 1-1,5 месяца

Прямая оплата или оплата по Paypal

Пожалуйста прикладывайте примеры своих работ к ответам, можно ссылками.

Оплата: $7000 за первую коллекцию и $10000 за вторую

2 года назад
dreamcrew
Рунин 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад