Редизайн главной

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок699 просмотров
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Требуется адаптировать главную страницу для конечных потребителей. Предооставить удобный доступ к обновленной структуре и сервисам сайта. С помощью дизайна повысить конверсию.

Описание задачи:

https://docs.google.com/document/d/17fWpp5iucqJ8cJzrPUGnmcTDJ6qRy4f4dDYynKML3Lk/edit?usp=sharing

2 года назад
guest_16425040149655
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 года назад
$250
6 дней
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