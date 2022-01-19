Редизайн главной

Здравствуйте, необходимо нарисовать сайт для вебинаров на 6 разных темм, От вас стоимость, сроки (идеально 1 неделя) и контакты для связи. Можете описать процесс предстоящей работы. Спасибо Темы вебинаров 1. Почему взрослые не понимают подростков Как вести себя с подростками 2. ...
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Требуется адаптировать главную страницу для конечных потребителей. Предооставить удобный доступ к обновленной структуре и сервисам сайта. С помощью дизайна повысить конверсию.
Описание задачи:
https://docs.google.com/document/d/17fWpp5iucqJ8cJzrPUGnmcTDJ6qRy4f4dDYynKML3Lk/edit?usp=sharing
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