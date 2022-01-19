Нужна помощь в создании красивой и продающей картинки для маркетплейс Ozon, товар "Парник из спанбонда" ТЗ 1. Дизайн карточки внутренней (главная уже есть), примерно что должно быть http://joxi.ru/Rmzy6oaCvG3qRr или http://joxi.ru/MAj5kBNHdZBz42 (повторять не надо) Цена работы в заявках, подробности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать современный дизайн многостраничного сайта онлайн школы (основное направление Цигун)
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Подробное ТЗ вышлю отдельно в файле тем, кто подходит по своим работам.
https://spiritscommunity.ru/chigong - это прежний сайт для ознакомления.
Оставляйте заявки с вашим портфолио!
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