Дизайн для Simpla CMS

Всем привет! Есть готовый сайт Wordpress и нам нужно изменить некоторые элементы в дизайне, а также составить новые по ТЗ. Ищем талантливого и ответственного человека, с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, в дальнейшем понадобится ...