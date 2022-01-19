Дизайн для Simpla CMS

Всем привет! Есть готовый сайт Wordpress и нам нужно изменить некоторые элементы в дизайне, а также составить новые по ТЗ. Ищем талантливого и ответственного человека, с которым легко коммуницировать. Проект на перспективу, в дальнейшем понадобится ...
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Необходимо создать дизайн-шаблон для Simpla CMS.
Без лишних модулей. Все стандартное. Логотип имеется. Похожие по структуре сайты покажу.
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