Разработка дизайна crash game для танков

Необходимо создать уникальный и современный дизайн для сайта, при этом не забыть от цели - приносить заявки на услуги. Основное направление компании - услуги по оформлению виз.Нужен человек, который сможет нарисовать несколько шаблонов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страницы которые нужно сделать с нуля, используя элементы уже готового сайта: главная, страница профиля человека, страница чужого профиля, история игр.
Страницы которые нужно переделать: топ игроков
Суть сайта: crash game для танков (пример - https://csgorun.gg/)
* Главная страница: (её содержание)
- Чат для игроков, где выводиться время отправки сообщения, картинка человека, текст, кнопка отправить сообщение и поле ввода сообщения, кнопка на правила чата, выделить пользователей со статусом "модератор"
- Статистика, сколько человек сейчас в онлайн
- История игр с цветовым выделением чисел, которые выпали
- Блок для розыгрышей. Блок содержит картинку товара, сколько товар стоит в игровой валюте, кнопку подробнее, информацию о том, сколько осталось до окончания конкурса.
- Блок где люди будут делать свои ставки, с указанием их ников, картинок профилей, суммой ставки, выраженной в игровой валюте.
Также указывается статус суммы в игре либо она в игре, либо выйграно что-то с указанием суммы выйгрыша, либо проиграна. Указать цветовые пометки.
- Блок в котором выводиться статистика текущей игры, с указанием суммы ставок, кол-ва участников
- Блок где будет человек указывать сумму ставки, кнопка поставить, также предложение автовывода при определенном коэфе
- Блок где будет размещен банер с промокодом (информативный блок)
- Блок где будет сама игра (если владеете навыками создания анимации - отпишите)
- Блок где будет размещена анимация старта игры (типо начала отсчета)
- Блок информации о профиле человека на месте кнопки авторизации. Содержит: баланс человека в голде, фотку человека и ник, кнопку вывести, значок выхода из профиля.
* Хедер содержит:
- Ник профиля, кнопку пополнить, баланс в голде (игровая валюта танков), кнопку выхода из профиля, возможность перейти в профиль, логотип, кнопка "Главная, топ игроков, поддержка, ссылки соц сетей"
* Страница профиля: (её содержание)
- История игр (сумма ставки, информация об исходе игры - либо человек вышел в плюс, либо ему выводит проигрыш, дата ставки, какой был множитель, id раунда
- Раздел для реферальной ссылки, с указанием %, ссылки на рефку, кол-ва приглашенных людей, заработано.
- История выводов (кнопка, ведет на модальное окно. Модальное окно содержит информацию о сумме, дате, результате вывода.)
- Информацию о профиле, текущий баланс, ник, через что человек авторизован (значок вк рядом с картинкой профиля), картинка профиля, кнопку вывести, по нажатии на кнопку открывается модальное окно где указывается логин на который надо выводить и кнопку вывести, сумму для вывода (указать текст, минимальная сумма вывода 100 - можно создать дизайн "ошибок" на сайте).
- Разместить систему уровней для игрока. Суть в том, что чем больше пополнения - тем выше % при пополнении баланса. Указать Сумма пополнения, процент , лвл соответствующий значениям, кнопку или текст при наведении на который вылазит текстовая информация об этой штуке.
* Модальное окно пополнения:
- Поле для ввода суммы пополнения
- Поле для ввода купона на пополнение + вывод % который даёт / или если купон не активен выводить "такого купона нет"
- Место выбора системы оплаты
- Кнопка пополнить
* Страница топ игроков содержит:
- Суть страницы в том, что надо предложить игрокам соревноваться между собой кто больше заработает на сайте за определенное время (типо боевой пропуск).
На странице отображен топ игроков (топ 20-30 человек). 1-3 места выделены золото, серебро, бронза. Указывается для каждого участника ник, сумма выигрыша голды. И на странице предложить игрокам принять участие в соревновании. Также разместить кнопку - текст "как это работает".
** По поводу анимации игры. Если вы умеете дилать анимации, то пишите, если нет, то просто подготовьте место в макете для анмиации.
В идеале пишите в телегу: https://t.me/DarkDend
!!! Сразу присылайте своё портфолио. Просьба не беспокоить тем, у кого в работах только лендинги и также таких личностей "опыта не имею, но справлюсь". Для всех остальных двери открыты.
На безопасную сделку, проведении сделки через веблансер согласен без проблем.
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