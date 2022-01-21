Дизайн интерактивной таблицы для веб-портала

Необходимо создать дизайн интерактивной таблицы для существующего веб-портала. Подробное техническое задание с эскизами таблицы предоставляется. В таблице представлены сводные данные о расходе материалов при строительстве дороги с числовыми, процентными значениями, иконками и изображениями. Таблица содержит кнопки и кликабельные ячейки, которые отображают информацию в отведённом месте.Данное задание является частью большого модуля с интерактивными таблицами. В случае успешного выполнения, фрилансеру будет предложено продолжить дальнейшее сотрудничество в создании дизайна к остальным интерактивным таблицам.