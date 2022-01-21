Ищу талантливого веб дизайнера. Объект- магазин по продаже хлеба.

Нам не важно новичок вы или старпер, важно, что бы вы считали, что у вас есть вкус.

Буду отталкиваться от вашей цены, ведь я буду у вас заказывать услуги, а не вы у меня. Отправляйте пожалуйста ваши работы, буду просматривать всех. Хочется конечно найти того, с кем будем понимать друг друга с полу слова).