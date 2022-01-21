Адаптивный landing page

$50
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок1022 просмотра
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Сделать Адаптивный landing page (нарисовать и сверстать), информация вся есть просто сделать. Подробности при общении. Это нужно сделать в течении 3-4-х дней.

2 года назад
guest_158777588358
Казахстан
4 года в сервисе
Был
месяц назад